Приступы мигрени провоцируют не только проблемы со сном, стресс и переутомление, но и режим питания, а также конкретные продукты. Об этом изданию The Sun рассказали специалисты британской организации Migraine Trust.

Пропуск приема пищи либо ее недостаточное потребление являются одними из самых распространенных причин появления сильных головных болей и чувствительности к звукам и свету. Вместе с тем отмечается, что большую роль в данном случае играют не только порция пищи или частота перекусов, но и продукты, из которых они состоят.

Мигрень могут вызвать отдельные химические вещества и добавки. Речь идет, например, о содержащемся в красном вине, некоторых видах сыра и мясных консервах тирамине. Опасность представляет в том числе усилитель вкуса глутамат натрия: он встречается в колбасах и соусах.