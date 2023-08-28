Правда ли, что групповые тренировки больше мотивируют

Одни люди предпочитают заниматься спортом в одиночку, а другие - в компании с другими людьми. Но действительно ли групповые тренировки мотивируют больше?
Научные исследования показали, что групповые упражнения могут мотивировать лучше, чем индивидуальные тренировки. По словам доктора Алекса Дж. Бенсона из Университета Западного Онтарио в Канаде, тренировки с другими людьми действительно являются важным мотивирующим фактором. При этом не все формы групповых упражнений дают одинаковый эффект.
Учёные из Университета штата Канзас обнаружили, что женщины, которые тренировались с товарищами по команде на велотренажёрах, увеличили на 200% время и интенсивность своей физической активности. Особенно верно это в случае, когда вы тренируетесь с кем-то, кого считаете лучше себя.
Также исследования продемонстрировали, что людям в группе упражнения кажутся не такими трудоёмкими, поэтому выполнять их им приятнее. Кроме того, групповые занятия способны вызывать привыкание, а дружеская атмосфера помогает людям сохранять мотивацию.