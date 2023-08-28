Правда ли, что групповые тренировки больше мотивируют

Одни люди предпочитают заниматься спортом в одиночку, а другие - в компании с другими людьми. Но действительно ли групповые тренировки мотивируют больше?

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Научные исследования показали, что групповые упражнения могут мотивировать лучше, чем индивидуальные тренировки. По словам доктора Алекса Дж. Бенсона из Университета Западного Онтарио в Канаде, тренировки с другими людьми действительно являются важным мотивирующим фактором. При этом не все формы групповых упражнений дают одинаковый эффект.

Учёные из Университета штата Канзас обнаружили, что женщины, которые тренировались с товарищами по команде на велотренажёрах, увеличили на 200% время и интенсивность своей физической активности. Особенно верно это в случае, когда вы тренируетесь с кем-то, кого считаете лучше себя.