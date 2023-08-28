Психолог рассказала, как распознать ипохондрию

«Ипохондрия — это не только про то, что человек откладывает поход к врачу. Иногда, наоборот, он ходит к нему каждый день, каждый месяц надоедает своему лечащему врачу одним и тем же вопросом. Здесь важно понимание того, что ты в балансе, что ты не каждый день ходишь к врачу и не раз в пять лет. Если тебе это мешает жить и работать, окружающие это замечают, ты не можешь выстроить личную жизнь, если тебе это качество жизни снижает, то ты, конечно, должен обратиться к психологу, потому что здесь уже психолог скажет, тревога это или уже мания, возможно. Если это мания, то это уже психиатрия и медикаментозное лечение».