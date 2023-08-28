Психолог рассказала, как распознать ипохондрию
Если беспокойство о здоровье начинает препятствовать привычному стилю жизни и становится заметным для окружающих, следует обратиться к специалисту.
В некоторых случаях речь может идти о медикаментозном лечении. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.
«Ипохондрия — это не только про то, что человек откладывает поход к врачу. Иногда, наоборот, он ходит к нему каждый день, каждый месяц надоедает своему лечащему врачу одним и тем же вопросом. Здесь важно понимание того, что ты в балансе, что ты не каждый день ходишь к врачу и не раз в пять лет. Если тебе это мешает жить и работать, окружающие это замечают, ты не можешь выстроить личную жизнь, если тебе это качество жизни снижает, то ты, конечно, должен обратиться к психологу, потому что здесь уже психолог скажет, тревога это или уже мания, возможно. Если это мания, то это уже психиатрия и медикаментозное лечение».
Справляться с такими состояниями также могут помочь «здравый смысл» и поддержка близких, отметила Лысакова.
«Чтобы от этого избавиться, нужно включить логику и здравый смысл. И вера в нашу медицину должна быть. Нужно идти туда, где страшно. Если человек чувствует, что он прокрастинирует и откладывает этот поход к врачу, надо всем родственникам и близким людям помочь человеку преодолеть это. Возможно, сопроводить человека, найти неравнодушного, любящего, тот кто сможет за руку подержать и быть вместе в таких сложных ситуациях. Тут, конечно, без любимых людей не справиться».
Нередко это психическое расстройство появляется из-за травмирующей смерти близкого человека от болезни, отметила психолог. Кроме того, ипохондрия может быть наследственной. Ранее врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов рассказал, как отличить «здоровую, натуральную» лень от других состояний. В частности, отсутствие или недостаток трудолюбия может возникать при депрессии, эмоциональном выгорании, перегрузках.