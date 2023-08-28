Эксперты назвали два самых эффективных упражнения на пресс

Эксперт Университета Эребру (Швеция) Мартин Эрикссон-Кроммерт и профессор Хангтингтонского колледжа (США) Мишель Олсон назвали планку и скручивания самыми эффективными и универсальными упражнениями на пресс. Их слова приводит Shape .

«Скручивания задействуют поверхностные мышц живота, волокна которых ориентированы вертикально, что позволяет синхронизировать их работу во время выполнения упражнения», — пояснил Эрикссон-Кроммерт.

Он добавил, что наибольшая активация прямой мышцы живота достигается, если во время выполнения скручивания удерживать руки за головой, а не на груди или вытянутыми перед собой.