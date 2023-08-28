Какую опасность могут нести популярные диеты: польза и вред для здоровья, как правильно применять

Рассказываем, в чём вред жёстких ограничений в питании.

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Почему не существует универсальной диеты?

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Дело в том, что диеты строятся на внедрении одних продуктов, отказе от других или же на урезании рациона в целом.

Питание должно строиться из дефицитов и профицитов питания конкретного человека, а также его особенностей. Например, тому, у кого есть серьёзные проблемы с печенью, противопоказана белковая диета. Она может нанести огромнейший вред для физического здоровья и стать опасной для жизни.

По такому же принципу другие диеты наносят вред психическому и физическому здоровью человека, больным и здоровым органам, а также общему самочувствию.

Вредное воздействие может происходить из-за неправильного «входа» в диету. Например, слишком резкий отказ от тех или иных продуктов, необходимость соблюдать определённые правила – всё это большой стресс для организма. Поэтому каждый кусочек пищи, попадающий в желудок, откладывается в жир, и вес набирается с такой же скоростью, с какой сбрасывался.

Таким образом, диета — очень опасный и индивидуальный режим питания, который может назначаться исключительно после сдачи анализов диетологу и другим врачам.

Что происходит с организмом во время диет

Когда мы самовольно садимся на диету без подготовки и рекомендаций специалистов, в крови резко увеличивается уровень кортизола, так как организм не готов к стремительным переменам в питании.

Кортизол – гормон, который разрушает белки, повышает уровень глюкозы и способствует образованию новой жировой ткани. Он вырабатывается в ответ на экстренные ситуации, происходящие с организмом, в том числе на голодание и стресс.

Этот гормон в буквальном смысле борется с нашим желанием сидеть на диете. Тело должно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, и винить его в накоплении запасов «на чёрный день» не стоит. Тем не менее запасы глюкозы и жира нам не нужны – наши желания идут вразрез с процессами самосохранения организма.

На низкокалорийных диетах метаболизм замедляется, организм приумножает потерянные калории при первой же возможности. Если у человека проблемы со здоровьем, диеты чаще всего их усиливают.

Вред интервального голодания

В основе диет интервального голодания (фастинга) лежит работа, удостоенная Нобелевской премии по медицине и физиологии. В 2016-м японец Есинори Осуми получил награду за открытие механизмов аутофагии (процесса переработки клеткой собственных составных частей). При этом однозначных научно доказанных преимуществ у диет-схем интервального голодания нет.

Среди неблагоприятных эффектов чаще всего встречаются: быстрая утомляемость, бессонница, тошнота и головная боль. У некоторых людей эти симптомы временные и проявляются только в адаптивном периоде, а кто-то отмечает их как постоянные.

Интервальное голодание может нанести непоправимый вред здоровью человека, у которого больная печень, диабет, болезни щитовидной железы, болезни желудочно-кишечного тракта (даже гастрит). Список противопоказаний настолько широк, что можно сделать уверенный вывод о том, что количество людей, для здоровья которых оно станет полезным, неимоверно мал, и рисковать здесь не стоит.

Вред кетодиеты

Кетодиета — это схема питания для похудения. Главный принцип — потребление продуктов с минимальным количеством углеводов. Норма углеводов на кетодиете – 10%.

Если обратиться ко Всемирной организации здравоохранения, то можно увидеть в рекомендациях информацию о норме употребления углеводов, которая составляет 45–65% для того, чтобы человек был здоров, полон сил в течение дня и не испытывал физических недомоганий.

Зачем организму углеводы?

Углеводы – ключевой источник энергии в человеческом теле, всего на один их грамм приходится четыре калории энергии. При расщеплении углеводов в организме образуется глюкоза, она чрезвычайно важна для сохранения тканевого белка, жирового обмена и питания центральной нервной системы.

Что происходит, когда углеводов в организме не хватает?

Минимальная реакция организма, которую испытывают на кетодиете: слабость, апатия, головные боли, запор, неприятный запах изо рта.

Какие опасности кетодиета представляет для здоровья человека в глобальном смысле?

В 2018 году польский профессор Мацей Банах представил доклад о вреде низкоуглеводных диет на конгрессе Европейского общества кардиологов. Исследования показали, что в контрольной группе из 24 тыс. участников риск умереть от сердечных заболеваний, инсульта и онкологии был на 50%, 51% и 35% выше среди тех, кто придерживался рациона с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов.

Также для кетодиеты есть огромный список противопоказаний по здоровью, то есть, чтобы придерживаться её, необходимо пройти полный чек-ап организма у врача.

Вред белковой диеты

Суть белковой диеты заключается в том, что необходимо исключить полностью простые углеводы, белки должны составлять 60% ежедневного рациона, жиры (исключительно растительные) присутствуют в минимальном количестве.

Белки (протеины) жизненно важны для человека. Они составляют основную массу плотных веществ мышц, опорных тканей и защитных образований (волос, ногтей). Из них состоят иммунные тела, защищающие организм от инфекций. Организм не умеет накапливать протеины, поэтому человек постоянно должен употреблять белковую пищу.

Но для нормального функционирования всех систем и органов не в меньшей мере необходимы жиры и углеводы. Недополучая жизненно важные вещества с пищей, организм сталкивается с их дефицитом. Пытаясь восполнить недостающие углеводы, человек сначала тратит собственные их запасы (гликоген), накопленные в мышцах и печени. Затем расходуются отложенные жировые запасы.

Вред безуглеводной диеты

Отличие безуглеводной диеты от кетодиеты – в количестве сокращаемых ежедневно потребляемых углеводов. Вред безуглеводной и кетодиеты примерно одинаковый, так как принцип их работы и построения схож между собой.

Главная опасность — увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если у вас есть проблемы с почками: пиелонефрит, мочекаменная болезнь, были травмы или имеется наследственная предрасположенность к их заболеванию, – употребление слишком большого количества белка создаёт дополнительную нагрузку на органы. Это может ухудшить функцию почек: могут обостряться хронические патологии.

Несбалансированный рацион с дефицитом углеводов может спровоцировать остеопороз и образование камней в почках. А также снижение в крови уровня глюкозы, что особенно опасно для людей с сахарным диабетом, преддиабетом или некоторыми обменными расстройствами.