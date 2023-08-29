Появились пигментные пятна на коже? Не всегда виноват загар

Как бы это ни звучало, но загар — это не просто «красиво». Это в первую очередь реакция организма на травмирующее воздействие ультрафиолетовых лучей, необходимая для защиты глубоких слоев кожи. Ультрафиолет провоцирует развитие новообразований, а тёмный цвет кожи не позволяет вредным лучам проникать глубоко. Но нередко бывает так, что наша кожа после солнечных ванн покрывается пятнами. И при этом они говорят не о неудачном загаре, а о том, что в организме произошёл сбой.

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Пигментные пятна на коже не всегда связаны с увлечением солнечными ваннами, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

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«Пигментные пятна — это защитная реакция организма, когда наша кожа просит о помощи. Это значит, что произошла поломка меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент, они начали его вырабатывать в избыточном количестве», — сказала специалист.

Пигментные пятна могут появиться из-за нарушений внутри организма, отметила дерматолог. Например, у вас могут быть:

заболевания желчного пузыря;

анемия;

заболевания эндокринной системы.

Также причиной может быть приём некоторых препаратов. Например, часто такой эффект дают противозачаточные. Или в целом это может говорить, что в организме произошёл гормональный сбой.

Впрочем, возможно, причина может быть менее серьёзной. Например, вы увлекаетесь пилингом — процедурой отшелушивания клеток кожи с помощью абразивных частиц или различных косметических средств. При неумелом использовании косметики вы можете повредить кожу, а видно это становится, уже когда кожа темнее под солнцем.

Кожа всегда реагирует на солнце, но если человек соблюдает правила защиты при приёме солнечных ванн, то серьёзных последствий не будет, заключила дерматолог.

Почему после загара появляются пятна на коже

Не пугайтесь, если вы заметили пятна на коже, отметила врач-дерматолог Мария Журавлёва. Может, вы просто наносили крем SPF неравномерно — это тоже довольно распространённая причина. Но иногда неровный загар может сигнализировать конкретно о болезнях кожи.

Например, у вас может быть заболевание витилиго — аутоиммунный процесс, при котором исчезает меланин из кожи. Причём исчезает он именно участками. То есть вся остальная кожа темнеет, а белые пятна остаются. Вы можете видеть в интернете множество «пятнистых» моделей, которые живут с витилиго. Это не опасная болезнь.

Отдельное внимание стоит уделить возможному появлению пятнистого (отрубевидного) лишая — его ещё называют солнечным грибком. Лишай выглядит как множество мелких пятен цвета кофе с молоком. Эти пятна покрыты мелкими чешуйками, которые не пропускают ультрафиолет, и при разрешении элементов видны очаги белой кожи.

«Он вызывается грибком Malassezia furfur. В норме этот грибок живёт на нашей коже в небольших количествах, но у некоторых людей, склонных к повышенной потливости и повышенной активности сальных желёз, он начинает активно размножаться», — пояснила специалист.

Плюс внимание стоит уделить аутоиммунным заболеваниям, при которых кожа рискует пострадать от нехватки меланина в коже. В итоге основной участок кожи темнеет, а светлые пробелы сохраняются.

Как безопасно загорать

По словам врача, важно использовать специальные солнцезащитные кремы, спреи, лосьоны с SPF-защитой. Побывав в воде и находясь под активными солнечными лучами, необходимо наносить защиту каждые 2 часа.