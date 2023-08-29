Что делать при повышенной сонливости в течение дня

Если человек буквально спит на ходу и у него часто возникают апатия, ухудшение настроения и повышенная утомляемость без очевидных причин, это может быть связано как с неправильным образом жизни, так и с некоторыми, иногда весьма серьезными заболеваниями. Как разобраться, чем вызвано постоянное желание спать, и как справиться с этим состоянием — в материале «Ленты.ру».

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Почему спать мало — вредно?

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Причины сонливости в дневное время могут быть самыми разными, важно запомнить одно: оставлять без внимания такое положение вещей нельзя, потому что хроническая сонливость негативно сказывается на многих сферах жизни человека.

Во-первых, падает работоспособность, повышается рассеянность, раздражительность, снижается качество жизни в целом. Во-вторых, в некоторых случаях повышается риск травмирования и дорожных аварий — так человек, работающий со сложными механизмами или управляющий автомобилем, в сонном состоянии может попасть в ДТП или получить производственную травму.

Чтобы победить хроническую усталость и непреодолимое желание поспать, прежде всего нужно понять, с чем связано это состояние.

Врач-сомнолог Елена Мишина в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что в большинстве случаев причиной постоянной сонливости является банальный недосып. Однако если человека постоянно клонит в сон, несмотря на то, что он получает полноценное количество сна в ночное время, это повод насторожиться — скорее всего, дневная сонливость является симптомом какого-то заболевания.

Многие думают, подумаешь, не выспался, ничего страшного, заварю кофе, приму душ, и сразу взбодрюсь. Такой подход возможен в течение непродолжительного отрезка времени — во время сдачи экзаменов, ухода за заболевшим ребенком, аврала на работе. Но если он практикуется месяцами и даже годами, это может привести к так называемому синдрому недостаточного сна

Елена Мишина

Эксперт пояснила, что синдром недостаточного сна — это серьезное расстройство, которое приводит к нарушениям мышления, снижает качество мозговой деятельности, ухудшает работу иммунной системы, что, в свою очередь, провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и неврологические расстройства.

Таким образом следует помнить, что человеку необходимо спать около восьми часов в сутки. Привычка к хроническому недосыпу — это очень вредно, отмечает врач.

Кто подвержен хроническому недосыпанию:

работники, трудящиеся поочередно в дневные и ночные смены;

матери, которые не получают достаточной помощи от других членов семьи;

люди, проживающие в некомфортных условиях, например с шумными соседями или если у тех, кто спит в одной комнате, сильно расходятся графики сна и бодрствования;

люди, страдающие от хронических заболеваний, сопровождающихся болями в разных частях тела;

те, чья жизнь связана с частой сменой часовых поясов (джетлагом).

Какие могут быть причины дневной сонливости?

Ситуация, когда человек имеет возможность нормально выспаться, но в течение дня его все равно постоянно клонит в сон, может оказаться следствием нездорового образа жизни. Привычек, способных вызывать дневную сонливость, достаточно много.

Малоподвижный образ жизни

Согласно исследованиям, при отсутствии двигательной активности люди страдают от расстройств сна и дневной сонливости гораздо чаще, чем те, кто ведет активный образ жизни.

Переутомление

Это в основном касается спортсменов и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Зачастую повышенные физические нагрузки приводят к тому, что организм не успевает восстановиться за время сна. Это приводит к хронической усталости, расстройствам сна и, как следствие, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы.

Неправильный режим питания

Рацион человека тоже влияет на сон. Так, сложные углеводы, например, морковь, капуста, помидоры, огурцы и большинство других овощей, перевариваются медленно, на длительный период сохраняя у человека чувство сытости. А вот быстрые углеводы — сладости, рис, картошка, быстро насыщают кровь глюкозой, в результате уровень сахара в крови подскакивает, а вскоре так же быстро падает. Если человек потребляет много быстрых углеводов, после еды он испытывает недолгий прилив сил, который через какое-то время сменяется сонливостью.

Недостаток витаминов

Хроническая сонливость может быть связана с авитаминозом, чаще ее вызывает дефицит витамина D, витамина C, железа. Также в этом случае врач может назначить витамины группы В.

Острый и хронический стресс

При стрессе организм вырабатывает в большом количестве кортизол — гормон, оказывающий стимулирующее действие. Поначалу кортизол вызывает прилив сил, но при длительном стрессе приводит к падению иммунитета, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушениям работы центральной нервной системы. Во время стресса кортизол не дает человеку уснуть, что приводит к истощению.

Медицинские препараты

Сонливость может возникать как побочный эффект некоторых медикаментов. В их числе ряд седативных средств, противосудорожные лекарства, антигистаминные препараты, антидепрессанты, нейролептики и некоторые другие.

Какие еще факторы влияют на качество сна?

В первую очередь, по словам Елены Мишиной, хроническое недосыпание может быть вызвано плохими условиями сна — неудобный матрас, свет, бьющий в глаза, духота в комнате.

Ложиться и вставать следует приблизительно в одно время, перед сном заниматься каким-нибудь спокойным и приятным делом. Необходимо позаботиться о том, чтобы спальное место было темным — гормон мелатонин, помогающий засыпанию, вырабатывается именно в темноте

Елена Мишина

Эксперт добавила, что температура в комнате не должна превышать 18-20 градусов по Цельсию. Также она назвала ряд факторов, которые могут помешать комфортному засыпанию.

Какие факторы могут помешать заснуть:

Алкоголь — злоупотребление спиртным является частой причиной нарушений сна. Сюда же относятся возбуждающие напитки перед сном — такие как чай и кофе. Употребление специй и острых продуктов перед сном тоже могут перевозбудить нервную систему. Жирный, тяжелый, обильный ужин вызывает перегрузку желудочно-кишечного тракта. Ночью желудок переваривает пищу медленно, поэтому организм вынужден прилагать дополнительные усилия, что мешает сну. Постоянное использование гаджетов, долгое пребывание в интернете крайне отрицательно влияют на ночной сон.

Мишина пояснила, что информация, которую человек получает, листая новостную ленту и соцсети, сильно влияет на состояние нервной системы. Если это что-то позитивное, то человек перед сном может успокоиться, а вот после прочтения плохих новостей заснуть будет сложнее.

Симптомом каких заболеваний может быть дневная сонливость?

Очень важно различать психофизиологическую гиперсомнию — сонливость у здоровых людей, вызванную недостатком сна или неправильным образом жизни, и сонливость как симптом различных заболеваний. Врач может исключить или подтвердить наличие таких недугов после обследования и ряда анализов. Сначала следует прийти на прием к терапевту, а затем, возможно, придется обратиться к неврологу, эндокринологу или психиатру.

Неврологические расстройства

Такие заболевания, как, например, нарколепсия могут сопровождаться дневной сонливостью. Пациенты с нарколепсией способны заснуть прямо за рабочим столом или за рулем. Считается, что это генетическое заболевание.

Повышенную сонливость могут вызывать и другие неврологические расстройства, в том числе болезнь Паркинсона, которой подвержены пожилые люди.

Болезнь Паркинсона развивается постепенно и характеризуется отмиранием нейронов мозга. Среди симптомов — тремор, нарушения равновесия, уменьшение двигательной активности, проблемы с засыпанием, фрагментарный и поверхностный сон, хроническая дневная сонливость. Следует отметить, что нарушение сна является одним из первых симптомов, который возникает значительно раньше, чем проблемы с двигательной активностью.

Также причиной сонливости может быть синдром Клейне — Левина — это редкое заболевание, для которого характерны приступы сна, длящиеся по нескольку часов или даже дней. Просыпаться после таких приступов больным чрезвычайно сложно, болезнь обычно сопровождается повышенным аппетитом, агрессивностью и раздражительностью.

Двигательные неврологические нарушения

Это заболевания, которые заставляют больных постоянно совершать физические движения — чаще вечером и ночью, в том числе во сне. Так, синдром беспокойных ног вызывает неприятные ощущения в нижних конечностях — покалывание, зуд, которые исчезают, если пошевелить ногами.

Похожее расстройство называется синдромом периодических движений конечностей во сне, но в этом случае движения совершаются и руками, и ногами, и только во сне. Разумеется, оба эти синдрома мешают засыпанию, часто будят человека среди ночи и в итоге вызывают постоянную сонливость.

Сахарный диабет

Хроническая сонливость является распространенным симптомом сахарного диабета, есть даже такое понятие — «синдром диабетической усталости». Дело в том, что у страдающих диабетом нарушена выработка инсулина — гормона, поставляющего глюкозу к клеткам организма. В случае нехватки инсулина клетки голодают — это ощущается как упадок сил и в итоге появляется постоянное желание спать.

Сонное апноэ

Сонное апноэ, или апноэ сна, — приостановка дыхания во время сна. Из-за недостатка воздуха кровь хуже снабжается кислородом, что, в свою очередь, приводит к сонливости и когнитивным нарушениям. В момент приступа апноэ человек секунд на десять перестает дышать, после чего начинает храпеть. Заболевание может быть опасно тем, что пациент часто не знает о его наличии.

Помимо всего перечисленного, постоянную сонливость могут вызывать и другие факторы:

вегетососудистая дистония;

пониженное артериальное давление;

нарушения работы головного мозга (травмы и опухоли);

другие онкологические заболевания;

анемия, вызванная дефицитом железа;

заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь, сердечная недостаточность);

болезни щитовидной железы;

вирусные инфекции.

В целом можно резюмировать, что усталость и хроническая сонливость являются весьма распространенными симптомами очень многих заболеваний — потому что во время болезни организм направляет все свои силы на то, чтобы справиться с проблемой. В результате ресурсы истощаются в этой борьбе и на поддержание повседневной деятельности энергии уже не хватает. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать такие проявления.

Если у вас складывается впечатление, что ваше постоянное желание спать не объясняется обычной усталостью и недосыпом, обязательно обратитесь к врачу и сделайте необходимые обследования — эти симптомы могут сигнализировать о начинающемся заболевании. На ранней стадии справиться с ним будет значительно проще, чем когда оно будет уже сильно запущено

Елена Мишина