Врач объяснила тошноту после секса

Резкое головокружение или даже тошнота после секса в большинстве случаев не представляет серьезной опасности для здоровья, объяснила терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог Елена Манило. Ее цитирует «Доктор Питер».

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Голова может кружиться из-за переизбытка углекислого газа после обусловленной физической активностью гипервентиляции, отметила врач.

«Гипервентиляция способна усиливаться и под воздействием внешних факторов, прежде всего недостатка кислорода в помещении. Если спальню давно не проветривали, то занятия любовью с большой долей вероятности также спровоцируют приступ головной боли», — предупредила она.

Кроме того, головокружение может случиться после несоблюдения питьевого режима или секса натощак, продолжила гастроэнтеролог.

«Низкий уровень глюкозы в крови голодного человека и физическая нагрузка могут вызвать головокружение и даже обморок», — сказала Манило.

Также, по словам врача, во время интимной близости с новым человеком головокружение может начаться из-за выплеска гормона адреналина и прилива крови к органам малого таза. Если головокружение после секса повторяется, это может говорить о скачках артериального давления, нарушениях в работе щитовидной железы и анемии.

Разовое головокружение после секса — не повод бить тревогу. Другое дело, если недомогание преследует вас постоянно. В этом случае есть смысл задуматься о визите к врачу: терапевту, кардиологу или эндокринологу

Елена Манило