Названа пряность, которая ускоряет метаболизм и помогает похудеть

Американские медики провели исследование влияния кардамона на здоровье и снижение веса. Популярная приправа оказалась незаменимым помощником в похудении. Она работает как антиоксидант и ускоряет метаболизм.

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Исследователи провели лабораторные испытания на мышах. Первой группе регулярно давали кардамон в течение 14 недель, другая ела свой обычный корм. В результате прирост массы тела был меньше у первой группы. При этом разницу в весе подопечных исследователи заметили уже с 10-й недели.

Чтобы избежать обвинений в случайности, учёные провели томографию мышам из обеих групп. Оказалось, что у тех, кого регулярно кормили кардамоном, жировая масса меньше. Исследователи объяснили это тем, что у мышей из первой группы наблюдалось усиленное расщепление жировой массы.