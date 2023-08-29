Врач предупредила об опасности витаминов для женского здоровья

Гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова предупредила, что переизбыток некоторых витаминов может вызвать кровотечение. О потенциальной опасности излишнего приема БАДов для женского здоровья она рассказала «Ленте.ру».

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«У каждого человека свои потребности в питательных веществах, — объяснила врач. — Иногда добавки, полезные для одного, могут навредить другому. Нельзя забывать и о лекарственном взаимодействии. Многие добавки могут оказывать влияние на концентрацию других лекарств в крови».

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Например, по словам гинеколога, зверобой является индуктором печеночных ферментов. При его использовании ферменты работают более активно и, следовательно, активно выводят препараты. Это может привести к разнообразным и зачастую неожиданным последствиям.

У меня была пациентка, которая дважды беременела на фоне приема гормональных контрацептивов. Выяснилось, что она принимает настой зверобоя «для здоровья печени и хорошего настроения». Действительно эта трава помогает справиться с депрессией и ПМС. Однако, комбинировать ее с лекарствами может быть бессмысленно, а в некоторых случаях даже опасно. Например, с антидепрессантами.

Также можно и перестараться с витамином D, предупреждает врач. По ее словам, практически всем россиянам следует пить препараты с его содержанием в профилактических дозах, однако некоторые люди не знают меры и принимают огромные дозы витамина. Это грозит увеличением уровня кальция в крови, что может привести к отложению кальция в тканях, образованию камней почек и нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Также переизбыток витамина D может вызвать судороги, слабость и боль в мышцах, повышенное давление, расстройства пищеварения (тошноту, рвоту, запоры и диарею).

Кроме витамина D, популярностью пользуются добавки с Омега-3 жирными кислотами, отметила собеседница «Ленты.ру». Их переизбыток может привести к кровотечениям (особенно у женщин), нарушению проводимости сердца и диарее. Если человек два-три раза в неделю ест рыбу, то ему не требуется дополнительный прием добавки. Если в этом случае принимать Омега-3 «для здоровья», то вреда может быть больше, чем пользы, констатировала Филатова.