Как снять стресс и перезагрузиться в середине рабочего дня

Популярный диетолог поделилась секретом расслабления в середине рабочего дня. Наталья Зубарева уверена, что иногда достаточно чашки чая, чтобы перезагрузиться и снять тревогу. Главное — подобрать правильные компоненты для напитка. Тогда даже процесс заваривания может быть успокаивающим.

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Специалист предлагает обратить внимание на травы для заваривания. Они, в отличие от пакетированного чая, способны расслабить без вреда для организма. Так, отличной альтернативой обычной заварке, подверженной ферментации, могут стать мята, ромашка, лаванда, мелисса, страстоцвет, куркума, валериана и роза. Травяные чаи полезны не только для снятия стресса, но и для укрепления иммунитета и помощи пищеварению.