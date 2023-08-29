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Лучший тренажер для прокачки ног, который подойдет каждому

Настраивая снаряд, вы будете находить для себя всё новые и новые упражнения.

Лучший тренажер для прокачки ног, который подойдет каждому
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Наиболее высокую ценность имеют тренажёры, где можно выполнять упражнения на разные группы мышц. С помощью снаряда, про который мы сегодня рассказываем, вы сможете целиком и полностью проработать ноги, а в некоторых упражнениях ещё и задействовать мышцы пресса.

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Рассказываем, что из себя представляет Мульти-хип, а также как на нём тренироваться.

Как устроен тренажёр?

Он состоит из вращательного диска, переключателя, ручек, грузоблока, штыря, а также из направляющих и валика. Начнём с очевидного: рукояти нужны для того, чтобы за них держаться руками во время выполнения упражнения. Вращательный диск – это механизм, на котором держится валик, этот самый диск мы должны установить примерно на уровне тазобедренного сустава. Делать это нужно с помощью переключателя.

С грузоблоком знакомы многие: это металлические пластины и штырь, позволяющие выставить нужный вам вес. Чем больше грузов зацепите – тем больше отягощений будете поднимать. Валик – это точка приложения силы.

Разминка перед работой на тренажёре

Любая тренировка предполагает разминку. Разогрев проводят не только, чтобы обезопасить себя от получения травмы. В первую очередь разминочные упражнения выполняют функцию подготовки организма, приведения мышц в тонус для максимально эффективной работы во время нагрузки. Поскольку сегодня мы прокачиваем ноги, то и разминать будем их.

Ходьба на месте с высоким подниманием бедра

Техника выполнения

  • Поставьте ноги примерно на ширине плеч, руки опустите вдоль тела, спину выпрямите.
  • Поднимите бедро одной из ног вверх и сразу же опустите его.
  • Сразу же выполните то же движение бедром другой ноги, а затем вернитесь в исходное положение.
  • Дышите ровно, упражнение выполняйте без пауз.

Выполните по 15–20 повторений на каждую ногу.

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Боковые выпады

Техника выполнения
  • Поставьте ноги так широко, как можете, сильно шире плеч.
  • Спину выпрямите, руки либо держите перед собой, либо зафиксируйте на поясе.
  • На выдохе сделайте выпад на левую ногу, перенесите вес на неё и согните её в колене.
  • Правая нога при этом должна оставаться прямой.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Выполните то же самое на другую ногу.

Выполните по 10–15 повторений на каждую ногу.

Круги ногами

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширине плеч, руки поставьте на пояс.
  • Выполните отведение бедра, рисуя коленом круг.
  • Не опуская ногу на пол, вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте то же самое, но с другой ногой.
  • Дышите ровно.

Выполните по 10–15 повторений на каждую ногу.

Махи вперёд-назад

Техника выполнения

  • Поставьте сбоку от себя что-нибудь, за что вы сможете держаться рукой во время выполнения упражнения, например стул.
  • Возьмитесь за опору рукой, другую руку поставьте на пояс.
  • Ноги должны стоять примерно на ширине плеч.
  • Начните выполнять махи вперёд-назад одной ногой, при этом не раскачивайтесь.
  • Выполнив несколько повторений, поменяйте ногу и сделайте то же самое упражнение.

Выполните по 15–20 повторений на каждую ногу.

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Какие упражнения можно выполнять на этом тренажёре?

Мы расскажем про три основных элемента, которые с лёгкостью выполнит любой на этом снаряде. Вы сможете настроить нагрузку чётко под свои способности и при желании плавно повышать вес.

Приведение и отведение бедра

Техника выполнения
  • Встаньте лицом к тренажёру, ухватитесь за ручки, находящиеся сбоку или перед вами.
  • Правую ногу поднимите и через верх закиньте на валик, левая нога должна быть прямой и находиться между горизонтальными и параллельными линиями.
  • Выпрямите спину, а рабочую ногу вытяните в носке.
  • На выдохе выполните приведение примерно до коленного сустава левой ноги.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Отведение ноги назад

Техника выполнения
  • Отрегулируйте тренажёр в верхнюю позицию, чтобы валик был примерно на уровне живота или чуть ниже. Встаньте боком к тренажёру.
  • Закиньте ближнюю к тренажёру ногу на валик, руками возьмитесь за перекладину перед вами, чтобы держать равновесие.
  • Другую ногу выпрямите, спину – тоже, стойте прямо.
  • На выдохе сделайте движение рабочей ногой назад, уводя валик туда же.
  • Валик должен уходить за коленный сустав нерабочей ноги, а рабочая должна выпрямляться.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Подъём колена

Техника выполнения

  • Встаньте боком к тренажёру, как и в предыдущем упражнении.
  • Переведите вращательный диск в положение на уровне тазобедренного сустава.
  • Поставьте опорную ногу напротив вращательного диска, а рабочую ногу, то есть ближнюю к тренажёру, закиньте назад на валик так, чтобы он упирался в тыльную сторону стопы.
  • Руками возьмитесь за перекладину перед вами, чтобы не терять равновесие.
  • На выдохе резко поднимите колено вверх, уводя с собой валик. Колено рабочей ноги тянется к груди.
  • На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Кому подходит данный тренажёр?

Мульти-хип достаточно универсальный, поэтому заниматься на нём могут все. Главное – отрегулировать его по росту, чтобы удобнее было заниматься. Снаряд можно использовать как для отработки силовых упражнений, всё выше и выше поднимая планку, а можно заниматься на нём в профилактических целях. Например, восстанавливаться после травмы, поставить минимальный вес и разрабатывать ногу. Однако делать это нужно только под присмотром тренера и после получения рекомендаций лечащего врача.

Не забывайте, что пул возможных упражнений широк, так что каждый найдёт себе что-нибудь подходящее. Не забудьте хорошенько размяться перед тренировкой, сделайте престретч и несколько разогревочных движений, подготовьте мышцы к нагрузке. После того как разомнётесь, можете приступать к тренировке.

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