Чем опасно чрезмерное употребление кофе для женщин

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об открытии, которое заставит некоторых женщин задуматься о своих кофейных привычках. Как выяснилось, излишнее употребление кофе может вызвать нежелательные изменения в размере груди у женщин. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Научное исследование, проведенное Лундским университетом, обнаружило связь между определенным геном и размером груди. Это относится к женщинам, у которых имеется генетическая предрасположенность. Согласно исследованию, женщины с определенным геном могут столкнуться с уменьшением размера груди, если их потребление кофе превышает 3 чашки в день. Соломатина добавила, что это касается лишь носительниц определенного варианта гена С.