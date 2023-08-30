Фитнес-тренер назвала простые способы сжечь жир
Фитнес-тренер Алина Романова назвала простые и эффективные способы сжечь жир. Ее слова приводит Sport24.
«Самым эффективным способом жиросжигания является бег в умеренном темпе. В течение первых 30-40 минут тренировочного занятия в качестве источников энергии организм использует глюкозу и гликоген. По истечении этого времени начинается процесс жиросжигания», — заявила она.
Специалист отметила, что интенсивность сжигания жира зависит от частоты сердечных сокращений.
Тем, кто не может долго бегать, Романова предложила заняться ездой на велосипеде.
«Велопрогулка является менее травмоопасной и может заменить бег, однако удельные энерготраты будут меньше, поэтому придется увеличить продолжительность езды на велосипеде», — подчеркнула она.
Романова добавила, что хорошей и самой безопасной альтернативой является ходьба.
«Если Вы находитесь в тренажерном зале, то можно увеличить наклон беговой дорожки для увлечения физической нагрузки», — объяснила она.