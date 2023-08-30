Назван вид растительного молока, который повышает риски ожирения

Растительное молоко стало очень популярным продуктом. Однако, врачи предупреждают, что не все его виды безобидны. Так, кокосовое молоко наполнено высококалорийными насыщенными жирами, которые способны повышать уровень плохого холестерина, влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы и приводить к ожирению.

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Врачи предупреждают, что кокосовое молоко содержит больше жира, чем цельное, что повышает риски увеличения веса. Кроме того, его насыщенный сливочный вкус может влиять на размер порций, что также чревато негативными последствиями, – передаёт слова диетолога Тристы Бест Daily Mail.

Порция консервированного кокосового молока содержит в три раза больше калорий, чем цельное молоко. Так в 100 граммах кокосового молока содержится порядка 200 калорий и более 21 грамма жира и менее 2 граммов белка. При этом, стограммовая порция цельного молока содержит порядка 60 калорий, около 3 граммов жира и столько же белка.

То есть, цельное молоко имеет более низкую калорийность и содержание жира, чем кокосовое, и, при этом, более высокое содержание белка, что важно для организма.

FDA советует употреблять взрослым порядка 51 грамма белка при потреблении 2000 ккал. Для сравнения: для получения такой порции белков цельного молока потребуется выпить 6 стаканов, а растительного молока для закрытия нормы белка – 25 стаканов.