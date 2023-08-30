Названа польза растительных белков

Растительные белки являются важным питательным компонентом и приносят пользу организму, они должны быть в ежедневном рационе. Об этом сообщила нутрициолог Валентина Катранова.

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Она подчеркнула, что растительные белки содержат все необходимые аминокислоты для правильного функционирования организма. Особенно важно получать достаточное количество аминокислот для вегетарианцев, так как они не получают животный белок.

Катранова отметила, что растительные белки содержат значительное количество клетчатки, которая помогает нормализовать работу пищеварительной системы и предотвращает запоры. Некоторые растительные белки, такие как соя и горох, являются хорошими источниками антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и укрепляют иммунитет.

Наибольшее количество растительных белков содержится в бобовых, шпинате, зеленых овощах, гречке, сое, передает Pravda.ru.

В свою очередь диетолог Алексей Кабанов добавил, что витамины и минералы сохраняются в сушеных и вяленых фруктах, овощах. По его словам, данные продукты — отличный источник растительных белков и клетчатки, передает РИАМО.