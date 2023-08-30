В каких случаях стоит отказаться от тыквенных семечек
Семечки тыквы — ценный и полезный продукт, но иногда от них лучше отказаться. Об этом, ссылаясь на врача-терапевта Яну Белоусову, пишет «Почему болит».
Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость тыквы, аллергическая реакция.
- Повышенная кислотность желудка.
- Гастрит и язвенная болезнь в стадии обострения.
- Камни в почках и печени.
«Семена тыквы обладают выраженным желчегонным действием, поэтому к их употреблению нужно подходить с осторожностью. Во всех остальных случаях сырые тыквенные семечки можно добавлять в салаты и соусы», — пояснила врач.
Уникальный состав делает семена тыквы хорошим помощником в борьбе со многими недугами. Клетчатка и омега-6 позволяют снизить риск аритмии и тромбоза. Их хорошо включать в свой рацион в качестве профилактики паразитов.
Семена полезны при следующих заболеваниях:
- сердечно-сосудистой системы,
- гипертонии,
- депрессии,
- воспалении предстательной железы,
- для профилактики болезней щитовидной железы.
Дневная норма для здорового человека — 60-70 тыквенных семян.
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