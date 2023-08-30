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В каких случаях стоит отказаться от тыквенных семечек

Семечки тыквы — ценный и полезный продукт, но иногда от них лучше отказаться. Об этом, ссылаясь на врача-терапевта Яну Белоусову, пишет «Почему болит».

В каких случаях стоит отказаться от тыквенных семечек
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Противопоказания:

  • Индивидуальная непереносимость тыквы, аллергическая реакция.
  • Повышенная кислотность желудка.
  • Гастрит и язвенная болезнь в стадии обострения.
  • Камни в почках и печени.

«Семена тыквы обладают выраженным желчегонным действием, поэтому к их употреблению нужно подходить с осторожностью. Во всех остальных случаях сырые тыквенные семечки можно добавлять в салаты и соусы», — пояснила врач.

Уникальный состав делает семена тыквы хорошим помощником в борьбе со многими недугами. Клетчатка и омега-6 позволяют снизить риск аритмии и тромбоза. Их хорошо включать в свой рацион в качестве профилактики паразитов.

Семена полезны при следующих заболеваниях:

  • сердечно-сосудистой системы,
  • гипертонии,
  • депрессии,
  • воспалении предстательной железы,
  • для профилактики болезней щитовидной железы.

Дневная норма для здорового человека — 60-70 тыквенных семян.