Раскрыты нюансы похудения в области нижней части живота
Фитнес-тренер Алина Черепанова в беседе раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Об этом сообщает PrimaMedia.
По ее словам, для решения этой проблемы не существует универсального упражнения, поэтому нужно принять комплекс мер.
«Отложение жира внизу живота поможет убрать общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи», — рассказала Черепанова.
Она отметила, что жир в нижней части живота может оставаться даже у стройных людей. В этом случае необходимо обратить внимание на правильность дыхания.
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