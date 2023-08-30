$95.71+0.24103.48+0.23

Раскрыты нюансы похудения в области нижней части живота

Фитнес-тренер Алина Черепанова в беседе раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Об этом сообщает PrimaMedia.

Раскрыты нюансы похудения в области нижней части живота
© Lenta.ru

По ее словам, для решения этой проблемы не существует универсального упражнения, поэтому нужно принять комплекс мер.

«Отложение жира внизу живота поможет убрать общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи», — рассказала Черепанова.

Она отметила, что жир в нижней части живота может оставаться даже у стройных людей. В этом случае необходимо обратить внимание на правильность дыхания.