Раскрыты нюансы похудения в области нижней части живота

Фитнес-тренер Алина Черепанова в беседе раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Об этом сообщает PrimaMedia.

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По ее словам, для решения этой проблемы не существует универсального упражнения, поэтому нужно принять комплекс мер.

«Отложение жира внизу живота поможет убрать общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи», — рассказала Черепанова.