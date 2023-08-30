Утренние привычки, которые помогут быть более продуктивными

Всего несколько привычек помогут вам просыпаться легко и зарядят вас энергией на весь день, даже если вам постоянно нужно вставать рано.

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Подъём. Каждое утро просыпайтесь в одно и то же время, чтобы ваш организм привык к такому режиму. К тому же если вы встанете раньше, то сможете не спеша собраться и хорошо позавтракать.

Спорт. Утро - лучшее время для йоги, растяжки или зарядки. А уйдёт у вас на это всего 5-15 минут.

Водные процедуры и завтрак. Будет лучше, если завтрак будет питательным и сбалансированным. Тогда вам не придётся через час снова перекусывать. Также важно не спешить, а наслаждаться первым приёмом пищи за день.

Планы на день. После зарядки и завтрака подумайте, чем вы сегодня будете заниматься и составьте план. При этом обязательно учитывайте время отдыха в течение дня.

Интернет и социальные сети. Лучше не проверяйте соцсети сразу же после пробуждения и берите в руки смартфон или планшет после составления планов на день.

Личные привычки. Выделите утром время для вашего любимого занятия. Например, для медитации, чашки кофе, чтения книги. Так вы поднимете себе настроение на весь день.