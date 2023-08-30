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Врач Мухина рассказала, чем полезна яичная скорлупа

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, чем полезна яичная скорлупа и как ее правильно употреблять. Слова медика приводит "Москва 24".

Врач рассказала, чем полезна яичная скорлупа
© Unsplash

Как объяснила врач, с возрастом у людей повышается риск развития остеопороза, поэтому для укрепления костей им необходим кальций в рационе. Употребление яичной скорлупы — один из способов профилактики заболевания.

По словам диетолога, в ней содержится большое количество легкоусвояемых кальция, калия, магния, железа и фосфора, которые необходимы для здоровья опорно-двигательного аппарата.

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Однако в яичной скорлупе также могут содержаться сальмонелла и кишечная палочка, поэтому необходимо тщательно простерилизовать продукт.

Врач порекомендовала хорошо промыть ее перед употреблением, просушить, прогреть в духовке и затем перемолоть.

"Употреблять нужно по чайной ложке в день. Можно обогатить ее лимонным соком", – сказала диетолог.

Ранее диетолог перечислил помогающие похудеть продукты.

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