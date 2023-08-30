Врач рассказала, чем полезна яичная скорлупа

Врач Мухина рассказала, чем полезна яичная скорлупа
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, чем полезна яичная скорлупа и как ее правильно употреблять. Слова медика приводит "Москва 24".
Как объяснила врач, с возрастом у людей повышается риск развития остеопороза, поэтому для укрепления костей им необходим кальций в рационе. Употребление яичной скорлупы — один из способов профилактики заболевания.
По словам диетолога, в ней содержится большое количество легкоусвояемых кальция, калия, магния, железа и фосфора, которые необходимы для здоровья опорно-двигательного аппарата.
Однако в яичной скорлупе также могут содержаться сальмонелла и кишечная палочка, поэтому необходимо тщательно простерилизовать продукт.
Врач порекомендовала хорошо промыть ее перед употреблением, просушить, прогреть в духовке и затем перемолоть.
"Употреблять нужно по чайной ложке в день. Можно обогатить ее лимонным соком", – сказала диетолог.