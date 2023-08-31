Что есть после 30 лет, чтобы поддерживать здоровье и вес

Чтобы сохранить здоровье и поддерживать свой вес после 30 лет, необходимо добавить в свой рацион авокадо и орехи, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Артём Верис.

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Избыточное потребление сахара может привести к проблемам с метаболизмом и даже развитию сахарного диабета. Поэтому Верис настоятельного рекомендует исключить сахар, белый хлеб, картофель, колбасы, сосиски и чипсы из рациона.

Все эти вредные для организма продукты нужно заменить полезными – свежими фруктами и овощами, орехами, мясом птицы и рыбы.

«А вот авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким гликемическим индексом необходимо употреблять чаще, а лучше всего - сделать основой своего рациона», - сказал эксперт по диетическому питанию.

Тогда изменения в организме после 30-лет, такие как гормональные перестройки, пройдут легче и тело не будет уязвимо для набора лишнего веса, как при сохранении прежнего рациона.