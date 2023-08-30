Почему после родов быстрее всего худеют лицо, шея и руки

Врач-диетолог Принц: После родов у женщин быстрее всего худеют лицо, шея и руки
После родов у женщин зачастую начинается процесс худения, концентрирующийся на таких частях тела, как руки, шея и лицо в целом.
Об этом рассказала врач-диетолог Ванесса Принц, которая отметила, что такие изменения связаны с гормональной перестройкой организма.
Чаще всего во время грудного вскармливания становятся меньше в размере лицо, шея и руки.
"Это связано с уменьшением воды и отеков, характерных для беременности", - ответила эксперт.
Оптимальный темп потери веса во время грудного вскармливания, по словам медика, составляет около 0,5-1 кг в неделю.
Дальнейшую диету стоит соблюдать, согласно рекомендациям врача.