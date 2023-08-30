Почему после родов быстрее всего худеют лицо, шея и руки

После родов у женщин зачастую начинается процесс худения, концентрирующийся на таких частях тела, как руки, шея и лицо в целом.

© Unsplash

Об этом рассказала врач-диетолог Ванесса Принц, которая отметила, что такие изменения связаны с гормональной перестройкой организма.

Чаще всего во время грудного вскармливания становятся меньше в размере лицо, шея и руки.

"Это связано с уменьшением воды и отеков, характерных для беременности", - ответила эксперт.

Оптимальный темп потери веса во время грудного вскармливания, по словам медика, составляет около 0,5-1 кг в неделю.