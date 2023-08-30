Специалисты оценили пользу нового диетического тренда

Диетолог Неха Патак и фитотерапевт Оливия Амитрано оценили новый диетический тренд, который получил название «девичий ужин». Мнение специалистов о его пользе приводит New York Post.

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По словам Патак, «девичий ужин» представляет собой большую тарелку, наполненную разнообразной едой — творогом, овощами, фруктами, фасолью, сыром, легкими закусками, снеками и всеми прочими продуктами, которые можно найти в холодильнике и съесть без приготовления. По ее мнению, такой ужин может быть полезной альтернативой обычным горячим блюдам. «Просто убедитесь, что собираете блюдо для здоровья и радости и не берете нездоровые обработанные продукты. Важно, чтобы ваша тарелка была красочной и красивой», — посоветовала диетолог.

Амитрано считает, что основу «девичьего ужина» должны составлять клетчатка, жиры и белки. Основным преимуществом такого подхода к питанию она назвала возможность выйти за рамки привычных салатов и гарниров, которые подают на ужин, и попробовать что-то новое. По ее словам, разнообразный рацион помогает улучшить микрофлору кишечника и обеспечивает его лучшее функционирование.

Специалистка предупредила, что хороший «девичий ужин» не должен быть скудным и состоять только из низкокалорийных и диетических продуктов. Она призвала добавлять к полезным закускам любимые лакомства, чипсы, вино и все, что приносит радость. По ее мнению, «девичий ужин» не нужно воспринимать, как очередную диету, которая загоняет человека в рутину и привязывает к определенным продуктам и привычкам.