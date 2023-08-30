Ученые: колыбельная Моцарта может уменьшить боль при заборе крови

Американские учёные выяснили, что музыка Моцарта может уменьшить боль у младенцев при заборе крови на анализ. Эксперимент с участием 100 новорожденных проводился в США с апреля 2019 по февраль 2020 года.

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Младенцам проводилось стандартное обследование, включая пяточный тест. Исследование оценивало уровень боли у младенцев до, во время и после укола в пятку, 54 из 100 младенцев слушали колыбельную Моцарта перед уколом. Уровень боли у младенцев, слушавших музыку, был на 4 балла меньше, чем у тех, кто не слушал музыку.

Через минуту после укола уровень боли у младенцев, слушавших Моцарта, вернулся к нулю. У младенцев, не слушавших музыку, уровень боли снизился до 0 только через три минуты.