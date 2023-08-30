Почему нельзя есть просроченные яйца: мнение диетолога

Употребление такого продукта может не ограничиться лишь неприятными симптомами.

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«Рассказываем, чем грозит некачественное питание», - сертифицированный нутрициолог-диетолог, член международной ассоциации нутрициологов Юлия Мясоедова.

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Сколько хранятся яйца

Сырые куриные яйца можно хранить от трёх недель до трёх месяцев. Без холодильника при температуре от 0 градусов до +20 градусов — не больше 25 дней, в то время как при температуре от -2 градусов до 0 градусов срок увеличивается до 90 суток.

Сваренные вкрутую яйца в холодильнике можно хранить до 10–14 дней. Очищенный от скорлупы продукт необходимо употребить в течение нескольких часов.

Куриные яйца в зависимости от сроков годности и качества подразделяются на диетические и столовые:

К диетическим относят яйца, срок годности которых не превышает семи суток, не считая дня снесения. К столовым относят яйца, срок годности которых не превышает 20 суток со дня сортировки, не считая дня снесения.

Как проверить годность яиц

Для проверки свежести яйцо можно опустить в стакан с водой: свежее яйцо ляжет на дно, недельной давности — всплывёт тупым концом вверх, а старое поднимется полностью.

Ещё один способ определить, испорчено ли яйцо, — разбить его в миску. Если яичный белок розовый или переливающийся, это указывает на порчу, вызванную бактериями Pseudomonas. Некоторые из этих микроорганизмов, которые вырабатывают зеленоватый, флуоресцирующий, растворимый в воде пигмент, вредны для человека.

Опасность употребления просроченных яиц

Основной риск употребления некачественных яиц — это заражение сальмонеллой, которая может вызвать диарею, рвоту и лихорадку. Микроорганизмы погибают при температуре от 75 градусов. Однако белок начинает сворачиваться уже при 45 градусах, а значит, яичница не всегда успевает разогреться до нужной температуры. Поэтому омлет лучше готовить из свежих, только что разбитых яиц.

В случае отравления симптомы могут быть следующими:

тошнота;

рвота;

озноб;

cлабость;

увеличение температуры тела;

бледность.

При отравлении следует немедленно вызвать скорую помощь.

Как хранить яйца

Их лучше хранить в оригинальном или крытом контейнере и поместить коробку в основную часть холодильника, где меньше колебаний температуры, а не на полку двери. Перед этим продукт мыть не рекомендуется: так он быстрее потеряет свежесть.