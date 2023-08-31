Гастроэнтеролог перечислила последствия экстремальных диет

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Валькова рассказала о рисках, которые связаны с ограничением калорий в экстремальных диетах.

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По словам специалиста, потребление очень малого количества калорий может вызвать усталость, проблемы с кожей и волосами и негативно сказаться на работе внутренних органов. Также могут появиться камни в почках и начаться снижение минеральной плотности костной ткани.

Валькова предупредила, что такие диеты особенно опасны для пациентов с хроническими заболеваниями. Подобное питание может привести к нарушениям гормонального баланса и ослаблению иммунитета.

Гастроэнтеролог порекомендовала придерживаться сбалансированного питания с необходимыми микроэлементами и витаминами, передает PrimaMedia.