Гастроэнтеролог перечислила последствия экстремальных диет

Гастроэнтеролог Валькова назвала последствия экстремальных диет
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Валькова рассказала о рисках, которые связаны с ограничением калорий в экстремальных диетах.
По словам специалиста, потребление очень малого количества калорий может вызвать усталость, проблемы с кожей и волосами и негативно сказаться на работе внутренних органов. Также могут появиться камни в почках и начаться снижение минеральной плотности костной ткани.
Валькова предупредила, что такие диеты особенно опасны для пациентов с хроническими заболеваниями. Подобное питание может привести к нарушениям гормонального баланса и ослаблению иммунитета.
Гастроэнтеролог порекомендовала придерживаться сбалансированного питания с необходимыми микроэлементами и витаминами, передает PrimaMedia.
Нутрициолог Ольга Баян рассказала, поможет ли ежедневное употребление йогурта снизить вес. Она отметила, что йогурт — богатый белком кисломолочный продукт. Этот макронутриент важен для мышц, кожи, волос и ногтей, а также для укрепления иммунитета. На основе белка идет выработка ферментов, помогающих процессу пищеварения.