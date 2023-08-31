Эндокринолог перечислила повышающие риск развития рака продукты

Врач-эндокринолог Янина Лемешко рассказала, употребление каких продуктов повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

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По словам медика, чаще всего у пациентов в России выявляют рак толстой и прямой кишки. На это особенно влияют два фактора — избыточный вес и питание.

Как объяснила врач, в рационе многих людей присутствует большое количество обработанного мяса и сахара, но при этом в нем очень мало белка, клетчатки и полезных жиров.

Эндокринолог посоветовала ограничить употребление колбас и сосисок. Норма — не более 50 граммов в день и до 500 граммов в неделю. Если человек употребляет больше, у него повышается риск колоректального рака.

Кроме того, врач посоветовала каждый день съедать минимум 40 граммов клетчатки для профилактики рака толстой кишки. Это примерно 600-800 граммов овощей, фруктов, ягод и зелени, как сырых, так и термически обработанных.