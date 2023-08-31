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Терапевт Десаи назвала самый опасный предмет на кухне

Врач-терапевт Пунам Десаи рассказала, какой предмет на кухне является самым опасным для здоровья. Об этом пишет издание Daily Mail.

Терапевт назвала самый опасный предмет на кухне
© unsplash.com

По словам медика, вреднее всего из кухонной утвари сковороды с антипригарным покрытием. При готовки пищи через любые сколы и царапины в еду попадает микропластик, который разрушает эндокринную систему, провоцирует дисбаланс гормонов, вызывает проблемы с фертильностью и повышает риск развития рака.

Терапевт призвала также не использовать керамические сковороды с царапинами. Они покрыты алюминием, который при наличии повреждений на посуде может попасть с пищей в организм.

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Лучше всего использовать изделия из чугуна и нержавеющей стали. Они, по мнению врача, являются самыми безопасными для здоровья.

Ранее эндокринолог назвала повышающие риск развития рака продукты.

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