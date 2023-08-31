Малышева назвала обследования, которые нельзя пропускать первоклассникам

Прохождение обследований перед походом в первый класс позволит избежать несчастных случаев, связанных со здоровьем, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, первоклассникам необходимо пройти обследования сердца, глаз, а также иммунитета. Некоторые из них проводятся бесплатно в рамках государственной программы.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что одним из наиболее важных обследований является эхокардиограмма. Она позволит выявить аномалии в сердечных ритмах и вовремя выявить сердечно-сосудистые заболевания. Такое обследование необходимо школьникам, так как они занимаются в спортзалах на уроках физкультуры.

В свою очередь хирург-офтальмолог Михаил Коновалов советует родителям первоклассников сводить детей на проверку зрения. Это связано с тем, что некоторые дети могут обладать дальнозоркостью. В обычных условиях она может не проявляться, однако во время уроков в школе глаза таких детей устают значительно быстрее. В случае выявления дальнозоркости врачи выписывают пациентам очки.

Наконец, третье обследование — это анализ крови. Врач-иммунолог Андрей Продеус утверждает, что особое внимание нужно обратить на показатели лейкоцитов. Их количество не должно быть меньше 4,5 тысячи. Здоровый иммунитет особенно важен для первоклассников, так как они чаще взаимодействуют с другими детьми, которые могут быть переносчиками различных инфекций.