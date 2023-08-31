Кардиолог назвал признаки тромбоза, при которых срочно нужен врач

Кардиолог Варфоломеев: пульсирующая боль в руке или ноге требует медпомощи. И это только один из симптомов, обнаружение которого может спасти вам жизнь. По словам специалиста, чаще всего тромбы образуются в ногах или руках и такое состояние называется тромбоз глубоких вен (ТГВ). И как раз в первую очередь руки и ноги просигнализируют о том, что что-то не так и пора обратиться к врачу.