Кардиолог назвал признаки тромбоза, при которых срочно нужен врач
Кардиолог Варфоломеев: пульсирующая боль в руке или ноге требует медпомощи. И это только один из симптомов, обнаружение которого может спасти вам жизнь. По словам специалиста, чаще всего тромбы образуются в ногах или руках и такое состояние называется тромбоз глубоких вен (ТГВ). И как раз в первую очередь руки и ноги просигнализируют о том, что что-то не так и пора обратиться к врачу.
Причины срочно обратиться к врачу
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев призвал не откладывая обратиться за медицинской помощью, если в руках или ногах есть такие симптомы:
- пульсирующая или схваткообразная боль;
- припухлость;
- покраснение;
- повышенная температура участка кожи.
А также общие:
- внезапная одышка;
- острая боль в груди, которая может усиливаться при вдохе;
- кашель;
- кашель с кровью.
По словам специалиста, тромбы могут перемещаться по телу, блокируя кровоснабжение жизненно важных органов.
«Например, одной из основных причин инсульта является тромб в мозге. А если тромб достигнет лёгких, это может привести к так называемой лёгочной эмболии», — отметил он.
Профилактика тромбоза
Рекомендациями поделился сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Тахир Ярахмедов.
- Быть физически активным. Идеальный вариант — плавание.
- Отказаться от вредных привычек. В частности, не курить и не злоупотреблять алкоголем.
- Быть на связи с лечащим врачом, если знаете, что есть риск образования тромбов.
Играет роль наследственный фактор — тромбофилии, предрасположенность к тромбообразованию. В этом случае принимают антитромботические препараты.
Также вероятность развития тромба увеличивают травмы, операции и онкологические заболевания. Тромбоз нередко появляется после проведения химиотерапии, уточнил хирург-флеболог Виктор Пасов.
Продукты, провоцирующие развитие тромбоза
Ещё одна мера профилактики — ограничить или вовсе исключить опасные продукты. Какие — рассказал врач-флеболог Станислав Макаров.
- Копчёности, мясо и прочие животные жиры. Все они тяжелы для пищеварительной системы и печени.
- Кофе и шоколад. Они тоже плохо действуют на желудочно-кишечный тракт и печень.
- Яблоки, белокочанная капуста, чёрный хлеб и другие продукты, которые приводят к вздутию живота. Из-за этого затрудняется отток крови от нижних конечностей.
- Шпинат, салат, говяжья печень и другие продукты, богатые витамином К. Всё просто — они могут усугубить тромбоз.
- Алкоголь.