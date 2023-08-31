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Кардиолог назвал признаки тромбоза, при которых срочно нужен врач

Кардиолог Варфоломеев: пульсирующая боль в руке или ноге требует медпомощи. И это только один из симптомов, обнаружение которого может спасти вам жизнь. По словам специалиста, чаще всего тромбы образуются в ногах или руках и такое состояние называется тромбоз глубоких вен (ТГВ). И как раз в первую очередь руки и ноги просигнализируют о том, что что-то не так и пора обратиться к врачу.

Кардиолог назвал признаки тромбоза, при которых срочно нужен врач
© Секрет фирмы

Причины срочно обратиться к врачу

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Врач-кардиолог Олег Варфоломеев призвал не откладывая обратиться за медицинской помощью, если в руках или ногах есть такие симптомы:

  • пульсирующая или схваткообразная боль;
  • припухлость;
  • покраснение;
  • повышенная температура участка кожи.

А также общие:

  • внезапная одышка;
  • острая боль в груди, которая может усиливаться при вдохе;
  • кашель;
  • кашель с кровью.

По словам специалиста, тромбы могут перемещаться по телу, блокируя кровоснабжение жизненно важных органов.

«Например, одной из основных причин инсульта является тромб в мозге. А если тромб достигнет лёгких, это может привести к так называемой лёгочной эмболии», — отметил он.

Профилактика тромбоза

Рекомендациями поделился сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Тахир Ярахмедов.

  • Быть физически активным. Идеальный вариант — плавание.
  • Отказаться от вредных привычек. В частности, не курить и не злоупотреблять алкоголем.
  • Быть на связи с лечащим врачом, если знаете, что есть риск образования тромбов.

Играет роль наследственный фактор — тромбофилии, предрасположенность к тромбообразованию. В этом случае принимают антитромботические препараты.

Также вероятность развития тромба увеличивают травмы, операции и онкологические заболевания. Тромбоз нередко появляется после проведения химиотерапии, уточнил хирург-флеболог Виктор Пасов.

Продукты, провоцирующие развитие тромбоза

Ещё одна мера профилактики — ограничить или вовсе исключить опасные продукты. Какие — рассказал врач-флеболог Станислав Макаров.

  • Копчёности, мясо и прочие животные жиры. Все они тяжелы для пищеварительной системы и печени.
  • Кофе и шоколад. Они тоже плохо действуют на желудочно-кишечный тракт и печень.
  • Яблоки, белокочанная капуста, чёрный хлеб и другие продукты, которые приводят к вздутию живота. Из-за этого затрудняется отток крови от нижних конечностей.
  • Шпинат, салат, говяжья печень и другие продукты, богатые витамином К. Всё просто — они могут усугубить тромбоз.
  • Алкоголь.
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