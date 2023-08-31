Медик расписала идеальный день здорового человека

Медик Соловьева расписала идеальный день здорового человека
«Прежде всего идеальный день должен быть согласован с биоритмами человека, с его работой и другими особенностями. Очень много компонентов жизни не позволяют нам соблюдать идеальный режим, но тем не менее, к этому нужно стремиться», - отметила в беседе с RuNews24.ru проректор Тверского ГМУ по реализации нацпроектов и развитию регионального здравоохранения, кандидат медицинских наук Алла Соловьева.
По мнению врача, лучшим временем для пробуждения считается промежуток с семи до половины восьмого утра. Проснувшись, можно выпить стаканчик воды. Эта привычка предупреждает обезвоживание, уменьшает вероятность запоров и запускает пищеварение. Далее следует зарядка, нужно разработать основные группы мышц, совершить лёгкие упражнения.
«Есть статистика, что утром на пустой желудок лучше происходит сжигание жира, примерно на 20% лучше, чем в другое время суток. А ещё лучше, если это будет зарядка всей семьёй – это положительные эмоции. Потом завтрак. С утра лучше всего принять белковую пищу или злаковые каши. После завтрака хорошо бы, если работа не очень далеко, совершить пешую прогулку. Где-то в половине одиннадцатого можно легко перекусить. Никакого фастфуда. Можно орехи, фрукты или что-то, где присутствует кальций. Кстати, употребление продуктов с кальцием в это время ускоряет метаболизм, что хорошо для тех, кто хочет похудеть», - говорит специалист.
Если у вас сидячая работа, необходимо делать перерывы для небольшой физической активности. Это нужно, чтобы размять мышцы и не засиживаться в одной позе.
«Далее обед. Полдник подойдет тем, у кого вечером запланирована физическая активность. После работы хорошо бы встретиться с друзьями или провести время с семьёй. За пару часов до сна можно поужинать чем-то овощным с кусочком рыбы или мяса. И примерно в 22:30-23:00 пора отходить ко сну. Сон должен быть не менее восьми часов в предварительно проветренном помещении и с зашторенными окнами», - завершила расписание дня врач.