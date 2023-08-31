Медик расписала идеальный день здорового человека

«Есть статистика, что утром на пустой желудок лучше происходит сжигание жира, примерно на 20% лучше, чем в другое время суток. А ещё лучше, если это будет зарядка всей семьёй – это положительные эмоции. Потом завтрак. С утра лучше всего принять белковую пищу или злаковые каши. После завтрака хорошо бы, если работа не очень далеко, совершить пешую прогулку. Где-то в половине одиннадцатого можно легко перекусить. Никакого фастфуда. Можно орехи, фрукты или что-то, где присутствует кальций. Кстати, употребление продуктов с кальцием в это время ускоряет метаболизм, что хорошо для тех, кто хочет похудеть», - говорит специалист.