Названы факторы, которые повышают риск фибрилляции предсердий у женщин после 50 лет
Часто у женщин после менопаузы, которая происходит в возрасте от 40 до 50 лет, могут развиться нарушения сердечного ритма, в том числе фибрилляция предсердий. Ученые из Американской ассоциации сердца выяснили, что стрессовые жизненные события и бессонница являются основными провоцирующими это заболевание факторами. Исследование опубликовано в журнале ассоциации Journal of the American Heart Association (JAHA).
Фибрилляция предсердий может привести к образованию тромбов, инсульту, сердечной недостаточности или другим сердечно-сосудистым осложнениям. Иногда патология протекает бессимптомно и может обнаружиться случайно при обследовании или при возникновении осложнений.
Исследователи проанализировали данные из более чем 83 000 анкет женщин в возрасте 50-79 лет, полученных в рамках крупного американского исследования Women's Health Initiative. В течение примерно десятилетия наблюдения исследование показало: примерно у 25%, или 23 954 женщин, развилась фибрилляция предсердий.
Исследователи отметили, что стрессовые жизненные события, плохой сон, депрессия, беспокойство или чувство подавленности увеличивают риск фибрилляции предсердий.
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