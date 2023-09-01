Названы ошибки при выполнении ягодичного моста

Специалист рассказал, что существует четыре основных ошибки. Первая из них — упор в шею, а не в центр лопаток. Он подчеркнул, что при выполнении упражнения шея не должна быть в напряжении. Также неверными будут потеря стабильности и расслабленный пресс, потому что мышцы будут работать неоптимально.