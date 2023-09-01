Названы ошибки при выполнении ягодичного моста

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал ошибки при выполнении ягодичного моста. Его слова приводит «Чемпионат».
Специалист рассказал, что существует четыре основных ошибки. Первая из них — упор в шею, а не в центр лопаток. Он подчеркнул, что при выполнении упражнения шея не должна быть в напряжении. Также неверными будут потеря стабильности и расслабленный пресс, потому что мышцы будут работать неоптимально.
Ходырев отметил, что стоит избегать быстрой скорости выполнения упражнения. Он объяснил, что стоит использовать разные варианты темпа — от среднего к медленному. Наконец, ошибкой является отсутствие фиксации в верхнем положении.
«Важно зафиксировать таз в верхней точке на одну секунду или более, а потом медленно опустить его на пол. Бросать таз вниз нельзя», — подчеркнул эксперт.