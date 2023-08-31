Врач предупредила о вреде сладостей во время постменопаузы

Женщинам в период постменопаузы следует отказаться от употребления сладостей, выпечки и некоторых напитков. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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«Часто женщины в период менопаузы сталкиваются с повышением аппетита или резким набором веса», – сказала Кашух.

Окончание репродуктивного периода связано со значительными изменениями в организме женщины. Из-за дисбаланса гормонов, среди которых эстроген и прогестерон, снижается чувствительность к инсулину и замедляется обмен веществ.

Чтобы не провоцировать набор веса, необходимо отказаться от употребления сладкого. Вместо готовых десертов предпочтение лучше отдать домашним. Помимо этого, нельзя пить алкоголь, его стоит заменить простой водой. Правильное меню позволит поддерживать иммунитет и здоровье нервной системы, снизит риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Врач посоветовала придерживаться рациона, схожего со средиземноморской диетой, во время постменопаузы. Основными источниками белка в этом случае станут рыба, индейка и курица.

Три раза в неделю нужно включать в меню бобовые, например, фасоль, нут или чечевицу, а также оливковое масло, орехи, семена или авокадо. Кроме того, важно употреблять достаточное количество фруктов. В качестве источника углеводов можно использовать крупы долгой варки, макароны из твердых сортов пшеницы и овощи, сообщает «Газета.ru».