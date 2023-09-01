Предохраняет ли ППА от беременности

Гинеколог Бахтияров: ППА и грудное вскармливание не защищают от беременности. Об этом врач сообщил в своём Telegram-канале.

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Что любопытно, о том, при каких условиях можно зачать ребёнка, рассказать сейчас может любой школьник, имеющий доступ к интернету. А вот как реально защититься от нежелательной беременности, иногда не знают даже взрослые и умные женщины, которые порой верят в самые нелепые заблуждения.

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ППА: защищает ли он от беременности

По словам гинеколога Камиля Бахтиярова, он, к своему удивлению, довольно часто встречал девушек, уверенных, что можно предохраняться с помощью прерванного полового акта (ППА). Такие ещё любят присказку «Главное — вовремя вытащить!».

На деле же при ППА достаточно, чтобы внутри женщины оказалось совсем небольшое количество спермы, и зачатие уже может произойти, если сложатся обстоятельства. Причём семя может находиться и в смазке.

Ещё бытует мнение, что от зачатия предохраняет грудное вскармливание. Но это тоже рискованное предприятие, даже если цикл после родов не восстановился, а кормление происходит по требованию.

Какие есть надёжные способы контрацепции

Чтобы защититься от незапланированной беременности, Бахтияров советует пользоваться доступными в любой аптеке препаратами. Речь здесь идёт в первую очередь об оральных контрацептивах. Если раньше они содержали солидную порцию гормонов и могли больно ударить по здоровью женщины, то сейчас эта доза кратно сократилась.

Кроме того, утверждает Бахтияров, у таблеток очень мало побочных эффектов, и они не оказывают негативного влияния на состояние кожи.

Ещё есть такая вещь, как экстренная контрацепция. Препарат с левоноргестрелом выпивают в течение 72 часов после незащищённого секса. Таблетки откладывают овуляцию, и зачатие не наступает. Принимать препарат можно не чаще 4 раз в год.

Разумеется, ни один препарат нельзя купить без рецепта врача. Так что если у вас намечается вечер с пикантным завершением, то стоит заблаговременно заглянуть к специалисту.

Как правильно выбрать презерватив

Самым распространённым и универсальным средством от нежелательного зачатия был и в ближайшее время останется презерватив. Но многие выбирают его неправильно. Например, мужчины уверены, что подбирать резинку нужно по длине пениса, однако это совсем не так.

В первую очередь имеет значение ширина члена. Конечно, если вы обладатель агрегата длиннее 18 см, то стоит поразмыслить и над длиной резинки. Средняя же длина эрегированного пениса обычно не превышает 13 см. Кстати, измерить окружность члена можно, воспользовавшись мягким сантиметром. Оберните ленту вокруг пениса в самом широком месте ствола и отмерьте значение до мм, а потом поделите результат пополам.