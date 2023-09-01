Психолог рассказала о пользе медитации для иммунитета

Клинический психолог и гипнопрактик Мария Манина рассказала о пользе медитаций для стабильного давления, хорошего сна и крепкого иммунитета.

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Психолог напомнила, что во время медитаций человек сосредотачивается на определенном объекте, которым могут быть дыхание, звуки или ментальные образы. И многочисленные исследования доказывают, что практики положительно влияют на психологическое и физическое здоровье:

- Они помогают снизить уровень стресса и тревоги, способствуют улучшению сосредоточения, повышают когнитивные функции и развивают эмпатию. Как эта практика влияет на физиологию? Ваше психоэмоциональное состояние напрямую связано с телом, поэтому избавление от стресса помогает снизить кровяное давление, улучшить иммунную систему и качество сна.