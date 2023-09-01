Психолог рассказала о пользе медитации для иммунитета
Клинический психолог и гипнопрактик Мария Манина рассказала о пользе медитаций для стабильного давления, хорошего сна и крепкого иммунитета.
Психолог напомнила, что во время медитаций человек сосредотачивается на определенном объекте, которым могут быть дыхание, звуки или ментальные образы. И многочисленные исследования доказывают, что практики положительно влияют на психологическое и физическое здоровье:
- Они помогают снизить уровень стресса и тревоги, способствуют улучшению сосредоточения, повышают когнитивные функции и развивают эмпатию. Как эта практика влияет на физиологию? Ваше психоэмоциональное состояние напрямую связано с телом, поэтому избавление от стресса помогает снизить кровяное давление, улучшить иммунную систему и качество сна.
Мария Манина советует каждому включить в свою жизнь практики. Особенно полезны те, где голос работает под музыку. Именно в такие моменты сознание успокаивается, "отключается" от проблем и наслаждается настоящим. Так человек чувствует благодарность и наслаждение в моменте, ощущаете положительное настроение и приятную энергию, пишут "Известия".