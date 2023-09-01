Что такое интервальное голодание и можно ли на нем похудеть

Интервальное голодание (ИГ) – режим питания, при котором периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания от еды строго по определенному времени.

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О том, кому можно придерживаться такой системы и помогает ли она справиться с лишним весом, «ФедералПресс» узнал у эндокринолога, диетолога Алексея Калинчева.

«При правильном ИГ за 1–2 приема пищи человек должен съедать весь свой суточный калораж. При этом у него не должно быть хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иначе они обострятся из-за длительных перерывов в еде», – пояснил специалист.

Теоретически ИГ подходит только абсолютно здоровым молодым людям. Среди зрелых людей почти нет тех, кто не страдает болезнями ЖКТ, поэтому им лучше не придерживаться такого режима питания, отметил Калинчев.

Многие обращаются к ИГ за похудением – у кого-то действительно получается на нем сбросить вес. Но эндокринолог не является сторонником такого подхода в борьбе с лишними килограммами.