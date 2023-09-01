Как психологические проблемы влияют на лишний вес

Прежде, чем начинать худеть, необходимо устранить психологические причины набора веса. Об этом в беседе с РИАМО заявила член Профессиональной психотерапевтической лиги Вероника Фельдблюм.

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По ее словам, эмоции и ошибочные убеждения человека напрямую влияют на лишние сантиметры на талии. Одной из причин, по ее словам, является неспособность выдерживать свои чувства, что часто проявляется в неудержимом желании что-то съесть, особенно в вечернее и ночное время.

"За день мы испытываем сотню разных эмоций, которые не умеем экологично прожить в моменте, они остаются в теле, перевариваясь и распределяясь по нему вместе с "ночным дожором", - объяснила Фельдблюм.

Также причиной набора веса может быть нелюбовь к себе, продолжила психолог. Делая в первую очередь что-то для других, человек может перестать следить за собой. Кроме того, по ее словам, лишние килограммы могут быть следствием недостатка социального одобрения.

"Часто человек, жаждущий социального признания, но не получающий его, набирает вес. Вот такой перевертыш: хотел иметь вес в обществе, получил вес в теле. Для нашего бессознательного разницы нет, оно просто исполняет наши желания", - сказала эксперт.