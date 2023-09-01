Врач объяснил, почему у беременных портятся зубы

«Ребенок в организме матери не лишает ее кальция. Беременность – это физиологический процесс, при котором минералы покидают не только зубы, но и кровь, костную ткань, весь организм женщины. Однако в большинстве своем все эти процессы обратимы, то есть, количество минералов со временем возобновляется. Делать анестезию во время беременности можно и нужно, поскольку наибольший вред наносится за счет стресса, который испытает женщина и плод внутри нее. То же самое касается рентгена», — отметил стоматолог.