Врач объяснил, почему у беременных портятся зубы
Сама по себе беременность не влияет на состояние зубов, однако сопутствующие обстоятельства могут приводить к ухудшению их состояния. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro.
«Первая причина – это низкий уровень гигиены полости рта. Многие в этот период позволяют себе потребление излишних быстрых углеводов – мучных изделий, фруктов и сахара. Эти продукты имеют свойство хорошо прилипать к поверхности зубов и становиться питательным кормом для зловредных бактерий при условии несвоевременной чистки зубов. Вторая причина – неверный выбор стоматолога. Посещать его необходимо регулярно без перерывов на несколько лет и регулярно проводить гигиеническую чистку», — заявил он.
По словам врача, заниматься лечением зубов необходимо до планирования беременности.
«Ребенок в организме матери не лишает ее кальция. Беременность – это физиологический процесс, при котором минералы покидают не только зубы, но и кровь, костную ткань, весь организм женщины. Однако в большинстве своем все эти процессы обратимы, то есть, количество минералов со временем возобновляется. Делать анестезию во время беременности можно и нужно, поскольку наибольший вред наносится за счет стресса, который испытает женщина и плод внутри нее. То же самое касается рентгена», — отметил стоматолог.
Врач также подчеркнул, что родители способны заразить детей кариесом.
«При рождении в детском организме отсутствуют бактерии, которые его вызывают. Однако если у родителей зубы не вылечены, то дети получают их воздушно-капельным путем (через объятия и поцелуи родителей, например)», — резюмировал он.