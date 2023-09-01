Когда отеки на лице сигнализируют о серьезных проблемах

Утренние отеки не редкость, особенно если накануне вечером съесть что-то соленое или много выпить. Но иногда они появляются в течение дня. В каких случаях волноваться не стоит и когда при отеках все же нужно обратиться к врачу?

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Об этом рассказала ведущий медицинский эксперт "Инвитро" Виолетта Бурдакова.

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"Бывают физиологические причины утренних отеков (и это вариант нормы) и патологические - связанные с заболеванием. Поэтому важно их дифференцировать, - пояснила доктор Тихонова. - Физиологические отеки, как правило, проявляются на лице, умеренно выражены, быстро проходят. Возникнуть могут из-за неправильно подобранной подушки, предменструального синдрома. К ним может привести и плач накануне перед сном. Возникнуть отек может и как аллергическая реакция, например, на новую косметику".

Патологические отеки - проявление ряда заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Они стойкие и быстро не уходят. Например, хроническая сердечная недостаточность характеризуется дневными и вечерними отеками стоп, голеней, утренними отеками лица.

При поражении почек отеки на лице могут держаться с утра почти до середины дня.

Одутловатость или пастозность (нерезко выраженная отечность) лица характерны и при сниженной функции щитовидной железы - гипотиреоза.

Также утренние отеки могут возникнуть при воспалительных заболеваниях пазух носа и лицевой части черепа - гайморита, синусита, фронтита.

Насколько отеки опасны для здоровья?

Физиологические утренние отеки не представляют опасности, если их появление можно объяснить, и они быстро исчезают. Патологические утренние отеки отражают существующие заболевания и требуют обращения к врачу. Необходимо лечить или компенсировать заболевание, которое может проявляться отеками.

Как помочь себе при утренних отеках?

контрастные умывания с чередованием теплой и холодной воды;

контрастный душ;

маски с зеленым чаем;

прикладывание кубиков льда на кожу под глаза. При физиологических отеках хорошо помогают:

Кроме того, важно правильно подобрать подушку, следить за температурой в спальне (оптимально - 18-20 градусов) и отрегулировать влажность. Если есть склонность к отекам - лучше воздержаться от соленой и острой пищи на ужин и не пить на ночь.

"Также важно пить достаточно простой воды и жидкости в целом. Должны быть регулярные физические нагрузки и периоды отдыха. Это правила, которые позволят организму правильно функционировать и снизить риски появления отеков", - советует доктор Бурдакова.

Когда отеки могут служить симптомом более серьезного заболевания?

Насторожить должны беспричинно появившиеся стойкие отеки лица, особенно если они сопровождаются другими симптомами: задержкой или уменьшением количества мочи, болями в поясничной области, пенистой мочой, головной болью, повышением артериального давления. Все это сигнал для обращения к врачу.

При нарастании отеков, их распространении по телу и ногам, присоединении одышки, кашля, боли и вздутия живота - нужно срочно обратиться за медицинской помощью.