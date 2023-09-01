Капустный смузи назвали альтернативой энергетикам за рулем

Водитель, постоянно употребляющий за рулем энергетики для поднятия тонуса, может со временем заработать различные болезни. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 Медси в Отрадном Станислав Грувман.

© Газета.Ru

«Неоднократное употребление энергетиков за рулем может привести к развитию зависимости от кофеина. При этом ингредиенты таких напитков опасны для здоровья и могут вызывать повреждения печени, почечную недостаточность, сердечные и нервные заболевания», — отметил Станислав Грувман.

По словам доктора, альтернативой энергетикам являются зеленые смузи и соки, приготовленные из капусты, петрушки и шпината. Они помогают организму оптимально работать. Также для поддержания тонуса можно пить зеленый чай. Он содержит натуральный кофеин в небольших количествах.