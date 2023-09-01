3 привычки, которые сокращают вашу жизнь прямо сейчас

Не все наши привычки можно назвать здоровыми, даже если они таковыми кажутся. Специалисты бьют тревогу — мы сами сокращаем свою жизнь, повторяя эти ритуалы изо дня в день. Мы уверены, вам они также знакомы.

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Бесконтрольный прием витаминов

Да, без витаминов и минералов наш организм не может нормально функционировать, однако понять, что вам не хватает тех или иных элементов можно лишь после обследования и разговора со специалистом. Назначать себе витамины потому что «подруга их пьет» — худшее, что вы можете сделать для своего организма. Передозировка витаминами так же опасна, как и обычными лекарствами. Так, высокая доза витамина С может привести к язвам в желудке и происходит это очень быстро. Не рискуйте.

Вы пьете с утра только кофе

Без этого напитка сложно представить жизнь типичного городского жителя. Но также примерно 30% работающих людей отказываются от завтрака, ограничиваясь одним кофе. Стоит ли говорить, какой серьезный стресс испытывает ваш желудок в такой ситуации? Помимо прочего, кофе сильно обезвоживает, повышает давление и сахар в крови. Если вы не можете отказаться от кофе по утрам, обязательно готовьте завтрак и уже после него пейте кофе не больше одной чашки.

Малоподвижный образ жизни