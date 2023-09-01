Врач назвал самый опасный для здоровья чай

"Постоянное употребление сладкого чая формирует привычку. Это так называемое кусочничество. Если человек в дальнейшем вдруг постарается отказаться от напитка, у него все равно будет привычка часто есть что-то сладкое в течение дня. И это будет его мучить достаточно долгое время. Потому что это уже психологическая привычка, от которой сложно избавляться", – заключил Арзамасцев.