Врач рассказала, о чем говорит внешнее изменение цвета и формы ногтей

Внешние изменения на ногтях, в том числе цвета и формы подложки ногтя, и наличие или отсутствие лунки могут говорить о нехватке витаминов и микроэлементов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина.
Так, по ее словам, организму может не хватать цинка или селена. Кроме того, изменения могут свидетельствовать о наличии гипотиреоза, анемии или гиперкортизолемии. Конкретный диагноз может поставить только врач после того, как пациент сдаст анализы, отметила Ермошина.
«Если появилась жалоба, значит есть клиника. Если есть клиника, значит есть дисфункция. Если есть дисфункция, значит нужно разбираться почему, что, куда ушел цинк, если конкретно про цинк говорить, либо здесь хроническое воспаление, инсулинорезистентность, то есть цинк на что-то тратится», — сказала врач.
В конце августа сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии больницы ЦКБ РЖД-Медицина на Волоколамке Анастасия Акулова рассказала «Газете.Ru», что посиневшие ногтевые пластины могут быть признаком, указывающим на сбой в организме.