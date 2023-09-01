Врач рассказала, о чем говорит внешнее изменение цвета и формы ногтей

«Если появилась жалоба, значит есть клиника. Если есть клиника, значит есть дисфункция. Если есть дисфункция, значит нужно разбираться почему, что, куда ушел цинк, если конкретно про цинк говорить, либо здесь хроническое воспаление, инсулинорезистентность, то есть цинк на что-то тратится», — сказала врач.