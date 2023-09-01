Хирург раскрыл способы, как избавиться от вдовьего горба

Чтобы избавиться от так называемого вдовьего горба — скопления жира на шее, похожего на уплотнение в шейно-плечевой области на уровне нижних шейных позвонков, необходимо в первую очередь пройти обследование, посоветовал врач-хирург, преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. В беседе с LIFE.ru он уточнил, что в процессе можно будет выбрать метод: массаж, физиотерапию, вытяжение позвоночника или хирургическое вмешательство.