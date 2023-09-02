3 вредные привычки, от которых нужно отказаться после 40 лет

С возрастом повышается риск развития болезней сердца, поэтому очень важно поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. К сожалению, существует множество вредных привычек, которые могут привести к закупорке артерий. Диетолог Мэри Сабат назвала худшие из них, пишет американское издание She Finds. Она призвала людей старше 40 лет как можно скорее отказаться от них, так как эта категория людей в группе риска.

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Нездоровое питание

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Здоровое питание особенно важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Отказ от продуктов, которые закупоривают артерии, является одним из главных способов снизить риск развития сердечных заболеваний.

— Потребление чрезмерного количества жиров, рафинированного сахара, соленых продуктов приводит к накоплению холестерина и бляшек в артериях. Это приводит к сужению артерий и уменьшает приток крови, увеличивая риск сердечных заболеваний, — рассказала доктор Сабат.

С возрастом следует уделять особое внимание рациону питания, так как замедляется обмен веществ, поэтому вредные привычки в питании имеют более выраженное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Злоупотребление алкоголем

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя — серьезный риск для здоровья. Злоупотребление спиртным не только запускает процессы старения, но и повышает риск сердечных заболеваний.

— Чрезмерное употребление спиртного приводит к высокому кровяному давлению, нерегулярному сердцебиению и повышению уровня триглицеридов (тип жира в крови), — объяснила Сабат.

С возрастом организм менее эффективно перерабатывает алкоголь, что делает чрезмерное потребление еще более вредным для сердца и сердечно-сосудистой системы.

Курение

Сигареты пагубно влияют на работу сердца и серьезно сокращают срок жизни.

— Курение — основной фактор сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за сигарет повреждаются кровеносные сосуды и уменьшается приток крови, но также увеличивается вероятность образования тромбов, развивается атеросклероз (накапливаются бляшки в артериях), — отметила специалист.