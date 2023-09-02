Вредно ли долго оставаться девственницей

Врач Шишкина: девственность невозможно определить на медосмотре. От девушек после первой брачной ночи, к счастью, уже давно не требуют доказательств невинности. Да и повышенное внимание к женской девственности чаще стали называть формой гендерной дискриминации. Но, увы, заблуждений вокруг этой темы всё ещё много, даже среди женщин. Самые распространённые из них развенчала гинеколог DocMed Дарья Шишкина.

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Что такое девственность и почему она не имеет отношения к науке

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Девственность — это не медицинский термин, а социальное понятие, отметила Шишкина. Так называемая «потеря девственности» происходит при первом сексуальном опыте.

Анатомическое проявление девственности у женщин — гимен, или девственная плева. Так называют складку слизистой при входе во влагалище. Именно ей обычно приписывают свойства сохранения девственности.

Примечательно, что функция гимена в организме неизвестна науке. Некоторые учёные предполагают, что плева защищает микрофлору женщины до полового созревания.

Девственная плева: как она устроена

Главное заблуждение — это то, что девственная плева есть только у девственниц. На самом деле гимен остаётся у всех женщин и после первого полового акта. Даже если во время секса плева повредилась, она заживёт. Но при регулярных половых актах она станет более эластичной и не будет рваться.

Девственная плева не закрывает полностью вход во влагалище. Вернее, такое бывает иногда, но это, наоборот, считается патологией. Если в гимене вообще нет отверстий, менструальная кровь не может выйти из влагалища и скапливается в нём и в матке. Решают эту проблему хирургическим путём. У большинства женщин в гимене есть отверстие или несколько. А у некоторых вообще может не быть плевы.

«Потеря девственности»: как это происходит на самом деле

Считается, что при первом половом акте обязательно должна быть кровь. Не факт. Даже при первом сексе гимен может просто растянуться. Тогда никакой крови не будет. А ещё у гимена бывает разное строение. Например, он может быть в виде тонкого кольца по краю влагалища, так что при половом акте рваться вообще будет нечему.

Многие девушки, не вступавшие в интимную близость, опасаются пользоваться тампонами во время месячных из страха повредить девственную плеву. И зря. На самом деле использование тампонов может способствовать растяжению гимена, что поможет сделать первый секс менее болезненным. Чаще всего в гимене есть отверстия достаточного размера, чтобы через них проходил маленький тампон, поэтому пользоваться ими можно, заверила Шишкина.

Существует миф, что «потерять девственность» можно во время занятий спортом. Порвать гимен точно нельзя, но можно растянуть, отметила гинеколог. Это тоже пойдёт на пользу девушке: первый секс, скорее всего, будет менее болезненным.

Девственность и женское здоровье

Особо строгие мамы иногда грозятся юным дочерям отвести их к гинекологу, чтобы проверить, живут ли они половой жизнью. На самом деле ни один гинеколог не сможет сказать, был у девушки секс или нет. Это связано как раз с большим разнообразием строений гимена.

А ещё часто говорят, что долго оставаться девственницей вредно для здоровья. Гинеколог успокоила: медицине неизвестны какие-либо заболевания, поражающие исключительно невинных девушек. Так что торопиться начинать жить половой жизнью «ради здоровья» бессмысленно, заключила врач.

Как женщины торгуют девственностью

По подсчётам Минздрава, россиянки расстаются с девственностью в 16–17 лет. Мужчины прощаются с невинностью в это же время, но иногда и раньше.

Причём не все решаются на первый сексуальный контакт с любимым человеком. Некоторые зарабатывают на своей невинности, причём немалые суммы. «Секрет фирмы» изучил анкеты россиянок на онлайн-площадке по продаже девственности и выяснил, кто готов конвертировать девичью честь в кэш и за сколько девушки продают право на первую ночь.