Первый секс с новым партнером: как себя обезопасить

Гинеколог: перед сексом с новым партнёром нужно провериться на инфекции. Речь идёт о ПЦР-тестах на хламидиоз, гонорею и другие заболевания, которые передаются половым путём. Особенно важно сдать ПЦР-мазок на генитальный герпес, который может привести даже к бесплодию. Врач «СМ-Клиники» Ольга Дубовская рассказала, как в идеале нужно подходить к первому сексу с новым партнёром, чтобы ничем не заразиться.

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Какие анализы нужно сдать

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Врач акушер-гинеколог «СМ-Клиники» Ольга Дубовская отметила, что многие заболевания протекают в скрытой форме и без каких-либо жалоб. Поэтому человек беззаботно начинает половую жизнь с новым партнёром, а потом удивляется возникшим проблемам.

Особенно опасно начинать заниматься любовью с новым партнёром без контрацепции, не сдав заранее анализы. Вот какие обследования гинеколог посоветовала обязательно сдать мужчине и женщине, чтобы первый секс гарантированно был безопасным:

генитальный или урологический мазки со слизистой — обследование для выявления воспалительного процесса в области половых органов;

микробиологический посев (посев биологической жидкости) — позволяет выявить условно-патогенные и патогенные микроорганизмы;

ПЦР-мазок на инфекции, передающиеся половым путём — хламидиоз, трихомониаз, гонорею, микоплазмоз, уреаплазмоз;

венозную кровь на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Для большей безопасности можно пройти ряд ПЦР-тестов:

ПЦР-мазок и антитела на наличие вируса простого герпеса 2-го типа (генитальный герпес). Этот вирус часто присутствует в латентной («спящей») форме, но при снижении иммунитета, в стрессовых ситуациях даёт о себе знать. Генитальный герпес может стать причиной бесплодия;

ПЦР-мазок на вирус папилломы человека (ВПЧ) — наличие высокоонкогенных штаммов ВПЧ, которые способствуют развитию рака шейки матки, полового члена и анального канала.

Как отметила Дубовская, обследование позволит понять ваше состояние и, если что-то нет, вы получите правильное лечение. Не бойтесь, что из-за обнаружения какой-то проблемы вам придётся отказаться от близости с партнёром. Ведь в итоге вы сможете наслаждаться половой жизнью без тревожных мыслей и негативных последствий.

Секс во время месячных

Многие женщины не решаются на близость с партнёром во время месячных. Но хотеть секса в это время — вполне нормально, говорит член Ассоциации сексологов, эксперт онлайн-школы «Психодемия» Алина Максимова.

Сильное половое влечение во время «критических дней» объясняется тем, что у женщины увеличивается приток крови к половым органам. Ощущения во время близости становятся более яркими, а оргазмы — более интенсивными.

Вопреки распространённому мнению, интим во время менструации не противопоказан, подчеркнула сексолог в беседе с «Газетой.ru». Нужно лишь соблюсти несколько условий: