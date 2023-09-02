Какой чай больше всего опасен для здоровья

Диетолог Арзамасцев: сладкий чай — самый опасный для здоровья. Причём речь не только о сахаре, но и о мёде, который при попадании в горячую жидкость ещё и теряет всю свою пользу. В целом сладкий чай вреден из-за того, что может привести к нарушению углеводного обмена, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Но на этом минусы не заканчиваются.

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Почему вредно пить сладкий чай

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«Чай, в который добавлен сахар, — большой источник рафинированных углеводов, которые быстро усваиваются», — сказал специалист.

По его словам, человек, регулярно пьющий именно такой напиток, пусть и очень незаметно (а это и страшно), но рискует приобрести проблему лишнего веса и сахарного диабета. Всё то же самое касается и чая с мёдом. При его растворении в горячей воде остаётся лишь большое количество различных видов сахаров.

Ко всему прочему, сладкий чай ещё и способен вызвать зависимость от быстрых углеводов, а разделаться с ней совсем непросто. По словам диетолога, это так называемое кусочничество. Любитель сладкого чая решит с ним завязать, но повадится в течение дня есть что-то сладкое.

«И это будет его мучить достаточно долгое время. Потому что это уже психологическая привычка, от которой сложно избавляться», — сказал Арзамасцев.

Чем плох горячий чай

Двойной вред светит тем людям, которые предпочитают сладкий горячий чай. С первой составляющей разобрались, а по поводу второй высказался хирург Александр Умнов.

Он объяснил, что слишком горячие напитки (и пища) повреждают слизистую. Следствие этого — дисплазия эпителия, если проще — изменение клеток.

Ещё хуже, если пить такой чаёк горячее 70 градусов постоянно. Это уже чревато развитием рака — увеличивает риск:

в 2 раза — рака гортани;

в 8 раз — рака пищевода.

В случае с температурой чая изменение привычек должно пройти легче: если начать пить его даже на 4 градуса ниже, вы сократите риск развития онкологического заболевания в 2 раза.

И запомните: оптимальная температура горячей пищи — 50–60 градусов.

Причём высокая температура напитков опасна не только из-за риска развития рака. Есть и последствия, которые догонят вас раньше: