Какой чай больше всего опасен для здоровья
Диетолог Арзамасцев: сладкий чай — самый опасный для здоровья. Причём речь не только о сахаре, но и о мёде, который при попадании в горячую жидкость ещё и теряет всю свою пользу. В целом сладкий чай вреден из-за того, что может привести к нарушению углеводного обмена, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Но на этом минусы не заканчиваются.
Почему вредно пить сладкий чай
«Чай, в который добавлен сахар, — большой источник рафинированных углеводов, которые быстро усваиваются», — сказал специалист.
По его словам, человек, регулярно пьющий именно такой напиток, пусть и очень незаметно (а это и страшно), но рискует приобрести проблему лишнего веса и сахарного диабета. Всё то же самое касается и чая с мёдом. При его растворении в горячей воде остаётся лишь большое количество различных видов сахаров.
Ко всему прочему, сладкий чай ещё и способен вызвать зависимость от быстрых углеводов, а разделаться с ней совсем непросто. По словам диетолога, это так называемое кусочничество. Любитель сладкого чая решит с ним завязать, но повадится в течение дня есть что-то сладкое.
«И это будет его мучить достаточно долгое время. Потому что это уже психологическая привычка, от которой сложно избавляться», — сказал Арзамасцев.
Чем плох горячий чай
Двойной вред светит тем людям, которые предпочитают сладкий горячий чай. С первой составляющей разобрались, а по поводу второй высказался хирург Александр Умнов.
Он объяснил, что слишком горячие напитки (и пища) повреждают слизистую. Следствие этого — дисплазия эпителия, если проще — изменение клеток.
Ещё хуже, если пить такой чаёк горячее 70 градусов постоянно. Это уже чревато развитием рака — увеличивает риск:
- в 2 раза — рака гортани;
- в 8 раз — рака пищевода.
В случае с температурой чая изменение привычек должно пройти легче: если начать пить его даже на 4 градуса ниже, вы сократите риск развития онкологического заболевания в 2 раза.
И запомните: оптимальная температура горячей пищи — 50–60 градусов.
Причём высокая температура напитков опасна не только из-за риска развития рака. Есть и последствия, которые догонят вас раньше:
- очень сильно ухудшает работу вкусовых рецепторов, удовольствия от еды — меньше.
- губительна для эмали зубов: появляются микротрещины, в них попадают бактерии, финал — кариес.
- расширяются сосуды носовой полости — может и кровь из носа пойти.