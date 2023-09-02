Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак
Врачи сходятся во мнении - пропускать завтрак не стоит. Именно первый прием пищи запускает важные процессы в организме, которые обеспечивают человека энергией на весь день.
Как передает Express, при повышенном холестерине лучше отказаться от такой еды на завтрак, как бутерброд с сыром и сливочным маслом, яичницы с беконом или другим жирным мясным продуктом.
При этом стоит обратить внимание на овес, авокадо и фасоль - продукты, помогающие очистить кровь от лишнего холестерина. Каша обеспечивает организм пищевыми волокнами, которые препятствуют всасыванию холестерина в кровоток, помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности.
Сытный завтрак из фасоли помогает не переедать весь день, а также обеспечивает организм клетчаткой.
Источник полезных растительных жиров - авокадо - также способствует нормализации уровня холестерина в крови.
Врачи также перечислили важные составляющие, помогающие сосудам оставаться чистыми, - это не только контроль за уровнем холестерина и глюкозы, но и физическая активность, отказ от курения. А вот заниматься время от времени чисткой сосудов с капельницами и плановыми госпитализациями в больницу - небезопасная практика.