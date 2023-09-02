Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак

Врачи сходятся во мнении - пропускать завтрак не стоит. Именно первый прием пищи запускает важные процессы в организме, которые обеспечивают человека энергией на весь день.

© Российская газета

Как передает Express, при повышенном холестерине лучше отказаться от такой еды на завтрак, как бутерброд с сыром и сливочным маслом, яичницы с беконом или другим жирным мясным продуктом.

При этом стоит обратить внимание на овес, авокадо и фасоль - продукты, помогающие очистить кровь от лишнего холестерина. Каша обеспечивает организм пищевыми волокнами, которые препятствуют всасыванию холестерина в кровоток, помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности.

Сытный завтрак из фасоли помогает не переедать весь день, а также обеспечивает организм клетчаткой.

Источник полезных растительных жиров - авокадо - также способствует нормализации уровня холестерина в крови.